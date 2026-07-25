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Восьмиметрового стального "Феникса" установили перед МИД в Киеве, фото

Киев • УНН

 • 2546 просмотра

Перед зданием МИД Украины установили восьмиметровую стальную скульптуру "Феникса" авторства Алексея Сая. Скульптура символизирует стойкость и трансформацию украинцев.

Восьмиметрового стального "Феникса" установили перед МИД в Киеве, фото
Фото: t.me/Ukraine_MFA

В Киеве перед зданием Министерства иностранных дел Украины установили восьмиметровую стальную скульптуру "Феникса", автором которой является художник Алексей Сай. Она выполнена в форме птицы, похожей на украинский трезубец, и символизирует стойкость, трансформацию и способность украинцев проходить сквозь огонь, не теряя себя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Украины.

Детали

Проект был реализован в партнерстве с конструкторским бюро "Мастерская чудес" под руководством Мити Зиновьева при поддержке UA Resistance Foundation. Визуальную концепцию создали Алексей Сай и Богдана Космина по инициативе Виталия Дейнеги. Продюсер и лидер проекта - Алла Лопаткина

 - говорится в сообщении МИД.

Также отмечается, что на Burning Man скульптура была в деревянном коробе, похожем на защитные конструкции вокруг украинских памятников. Во время перформанса короб сожгли — и из огня появился "Феникс".

Напомним

На месте демонтированного памятника Владимиру Ленину на углу бульвара Тараса Шевченко и улицы Крещатик в Киеве планируют установить фонтан.

Евгений Устименко

ОбществоКультураКиев
Министерство иностранных дел Украины
Киев