Восьмиметрового стального "Феникса" установили перед МИД в Киеве, фото
Киев • УНН
Перед зданием МИД Украины установили восьмиметровую стальную скульптуру "Феникса" авторства Алексея Сая. Скульптура символизирует стойкость и трансформацию украинцев.
В Киеве перед зданием Министерства иностранных дел Украины установили восьмиметровую стальную скульптуру "Феникса", автором которой является художник Алексей Сай. Она выполнена в форме птицы, похожей на украинский трезубец, и символизирует стойкость, трансформацию и способность украинцев проходить сквозь огонь, не теряя себя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Украины.
Детали
Проект был реализован в партнерстве с конструкторским бюро "Мастерская чудес" под руководством Мити Зиновьева при поддержке UA Resistance Foundation. Визуальную концепцию создали Алексей Сай и Богдана Космина по инициативе Виталия Дейнеги. Продюсер и лидер проекта - Алла Лопаткина
Также отмечается, что на Burning Man скульптура была в деревянном коробе, похожем на защитные конструкции вокруг украинских памятников. Во время перформанса короб сожгли — и из огня появился "Феникс".
Напомним
На месте демонтированного памятника Владимиру Ленину на углу бульвара Тараса Шевченко и улицы Крещатик в Киеве планируют установить фонтан.