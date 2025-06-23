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Претенденты от НАБУ шокировали международных экспертов своей "доброчесностью": комиссия по отбору главы БЭБ почему-то внезапно свернула их обсуждение – СМИ

Киев • УНН

 • 338 просмотра

Собеседования с претендентами на должность директора БЭБ от НАБУ вызвали вопросы у международных экспертов из-за неожиданных фактов их биографий и профессиональной подготовки.

Претенденты от НАБУ шокировали международных экспертов своей "доброчесностью": комиссия по отбору главы БЭБ почему-то внезапно свернула их обсуждение – СМИ

Собеседования с сотрудниками НАБУ, которые претендуют на должность директора Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ), вызвали серьезные вопросы у членов конкурсной комиссии. По данным "Информатора", уровень профессиональной подготовки кандидатов и факты их биографий стали неожиданностью для международных экспертов.

Глава комиссии, международная экспертка Лаура Стефан, неожиданно прекратила обсуждение блока доброчесности, сославшись на нехватку времени. Особенно времени стало не хватать после информации о коррупционных скандалах претендентов из НАБУ, сокрытии лакшери жизни, торговле с ОРДЛО, получении российских паспортов, "утерянных" делах и десятках других фактов претендентов на главу БЭБ от НАБУ, которые ввели в ступор даже лояльных международников.

Уровень подготовки представителей НАБУ вызывает серьезную обеспокоенность. Создается впечатление, что часть из них не понимает функций БЭБ, а другая — пытается избежать ответов на неудобные вопросы. Отдельные вопросы возникли к незаконным доходам претендентов, их дисциплинарным взысканиям, российскому гражданству родственников и связям с пророссийскими политиками

— отметил собеседник «Информатора», знакомый с ходом собеседований.

Больше всего вопросов возникло к руководителю подразделения детективов НАБУ Александру Скомарову, которого считают одним из фаворитов конкурса. Под давлением комиссии он признал, что его отец получил российское гражданство и посещал ОРДЛО. Детали он попросил обсуждать в закрытом режиме, из-за чего часть собеседования проходила без трансляции.

Кроме того, на собеседовании подтвердилась информация, которую ранее публиковали СМИ: отец Скомарова получил российский паспорт для продажи автомобиля и недвижимости по оккупационным законам. Также стало известно, что во время полномасштабного вторжения семья Скомарова выезжала из Украины на Range Rover, принадлежавшему депутату от запрещенной партии ОПЗЖ, а за его рулем было довереное лицо Чаба Пейтера, с 2023 года находящегося в розыске НАБУ.

Один из претендентов Андрей Ворвуль заявил, что показателем эффективности работы БЭБ должно быть количество инициированных изменений в законодательство.

Старший детектив НАБУ Роман Яременок, который уже не впервые принимает участие в конкурсах на высокие должности, в том числе и в Конституционный суд, затруднился четко ответить, какую именно должность хочет занимать. По имеющейся информации, в его служебной истории по меньшей мере три дисциплинарных взыскания: за потерю уголовных материалов в прокуратуре, за ненадлежащее исполнение обязанностей и нарушение в НАБУ в 2024 году. Причину последнего Яременок озвучивал в закрытом режиме.

Комиссию также обеспокоил инцидент, когда детектив применил огнестрельное оружие по автомобилю, в котором находилось лицо, в отношении которого НАБУ проводило обыск без постановления суда. По словам кандидата, служебное расследование признало его невиновным. Относительно управленческого опыта выяснилось, что в прокуратуре он руководил только 11 работниками, а в НАБУ занять руководящий пост не смог.

Еще один кандидат Александр Цивинский избегал открытых ответов на ключевые вопросы. В частности, речь идет о дисциплинарных делах, выезде его 19-летнего сына за границу, разрешениях на заграничные поездки самого кандидата, а также потенциальном конфликте интересов из-за контрактов его жены — полиграфолога — с НАБУ. Также остались без ответа вопросы о возможном плагиате в диссертации кандидата.

Как известно, сегодня завершают собеседования с 16 кандидатами на должность директора Бюро экономической безопасности.

Ранее сообщалось, что конкурс по отбору директора Бюро экономической безопасности был прерван из-за появления скандальной информации о связи нескольких кандидатов с рф.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитика
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