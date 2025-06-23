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Претенденти від НАБУ шокували міжнародних експертів своєю "доброчесністю": комісія з відбору голови БЕБ чомусь раптово згорнула їхнє обговорення – ЗМІ

Київ • УНН

 • 532 перегляди

Співбесіди з претендентами на посаду директора БЕБ від НАБУ викликали питання у міжнародних експертів через несподівані факти їхніх біографій та професійну підготовку.

Претенденти від НАБУ шокували міжнародних експертів своєю "доброчесністю": комісія з відбору голови БЕБ чомусь раптово згорнула їхнє обговорення – ЗМІ

Співбесіди зі співробітниками НАБУ, які претендують на посаду директора Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викликали серйозні запитання у членів конкурсної комісії. За даними "Інформатора", рівень професійної підготовки кандидатів та факти їхніх біографій стали несподіванкою для міжнародних експертів.

Голова комісії, міжнародна експертка Лаура Стефан, несподівано припинила обговорення блоку доброчесності, пославшись на брак часу. Особливо часу стало бракувати після інформації про корупційні скандали претендентів з НАБУ, приховування лакшері життя, торгівлю з ОРДЛО, отримання російських паспортів, "загублені" справи та десятки інших фактів претендентів на голову БЕБ від НАБУ, які ввели в ступор навіть лояльних міжнародників.

Рівень підготовки представників НАБУ викликає серйозне занепокоєння. Складається враження, що частина з них не розуміє функцій БЕБ, а інша — намагається уникнути відповідей на незручні питання. Окремі запитання виникли до незаконних статків претендентів, їхні дисциплінарні стягнення, російського громадянства родичів та звʼязків з проросійськими політиками

— зазначив співрозмовник «Інформатора», знайомий із перебігом співбесід.

Найбільше запитань виникло до керівника підрозділу детективів НАБУ Олександра Скомарова, якого вважають одним із фаворитів конкурсу. Під тиском комісії він визнав, що його батько отримав російське громадянство та відвідував ОРДЛО. Деталі він попросив обговорювати в закритому режимі, через що частина співбесіди проходила без трансляції.

Крім того, на співбесіді підтвердилася інформація, яку раніше публікували медіа: батько Скомарова отримав російський паспорт для продажу автомобіля і нерухомості за окупаційними законами. Також стало відомо, що під час повномасштабного вторгнення родина Скомарова виїжджала з України на Range Rover, який належав депутату від забороненої партії ОПЗЖ, а за його кермом була довірена особа Чаба Пейтера, якого з 2023 року перебуває у розшуку НАБУ.

Один із претендентів, Андрій Ворвуль, заявив, що показником ефективності роботи БЕБ має бути кількість ініційованих змін до законодавства.

Старший детектив НАБУ Роман Яроменок, який уже не вперше бере участь у конкурсах на високі посади, в тому числі до Конституційного суду, не зміг чітко відповісти, яку саме посаду хоче обіймати. За наявною інформацією, в його службовій історії щонайменше три дисциплінарні стягнення: за втрату кримінальних матеріалів у прокуратурі, за неналежне виконання обов’язків і за порушення у НАБУ у 2024 році. Причину останнього Яроменок озвучував у закритому режимі.

Комісію також стурбував інцидент, коли детектив застосував вогнепальну зброю по автомобілю, в якому перебувала особа, щодо якої НАБУ проводило обшук без ухвали суду. За словами кандидата, службове розслідування визнало його невинним. Щодо управлінського досвіду з’ясувалося, що у прокуратурі він керував лише 11 працівниками, а в НАБУ зайнятий керівну посаду не спромігся.

Ще один кандидат, Олександр Цивінський, уникав відкритих відповідей на ключові питання. Зокрема, йдеться про дисциплінарні провадження, виїзд його 19-річного сина за кордон, дозволи на закордонні поїздки самого кандидата, а також потенційний конфлікт інтересів через контракти його дружини — поліграфолога — з НАБУ. Також залишились без відповіді питання про можливий плагіат у дисертації кандидата.

Як відомо, сьогодні завершують співбесіди з 16 кандидатами на посаду директора Бюро економічної безпеки.

Раніше повідомлялося, конкурс з добору директора Бюро економічної безпеки був перерваний через появу скандальної інформації про зв'язок декількох кандидатів з рф.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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