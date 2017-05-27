Премьера спектакля "Лесная песня" в Херсоне прошла в лесу
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 27 мая. УНН. В Херсоне спектакль “Лесная песня” Леси Украинский показали зрителям в Олешковской лесу, передает корреспондент УНН.
Спектакль представил зрителям Херсонский обл. академический музыкально-драматический театр им.Н.Кулиша на базе зеленого туризма.
По словам режиссера, спектакль готовилась последние три месяца. Репетиции сначала проходили в Херсоне, а последние 2 недели — в лесу.
“Этот спектакль поставлен для леса и должен играть только в лесу. Возможно мы будем его переносить на другие локации на улице, но в театр — не будем. Мы задействовали деревья, песок, огонь, воду, потому что у нас здесь свое озеро, в нем будут находиться и водяной и русалки. То есть такую атмосферу в театре будет создать очень сложно ”, - прокомментировал корреспонденту режиссер спектакля Сергей Павлюк.
Спектакль показали в рамках Международного театрального фестиваля “Мельпомена Таврии”. За 9 дней фестиваля зрители увидят 37 спектаклей из 11 стран мира.
Напомним, 25 мая УНН сообщал, что в эти выходные в Киеве пройдет Фестиваль культуры народов Подола .