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Прем’єра вистави "Лісова пісня" на Херсонщині пройшла у лісі

Київ • УНН

 • 40891 перегляди

ХЕРСОН-КИЇВ. 27 травня. УНН. В Херсоні виставу “Лісова пісня” Лесі Українки показали глядачам в Олешківському лісі, передає кореспондент УНН.

Прем’єра вистави "Лісова пісня" на Херсонщині пройшла у лісі

Виставу презентував глядачам Херсонський обл. академічний музично-драматичний театр ім.М.Куліша на базі зеленого туризму.

За словами режисера, вистава готувалась останні три місяці. Репетиції спочатку проходили в Херсоні, а останні 2 тижні — у лісі.

“Ця вистава поставлена для лісу і має гратись лише у лісі. Можливо ми будемо її переносити на якісь локації на вулиці, але в театр — не будемо. Ми задіяли дерева, пісок, вогонь, воду, тому що у нас є тут своє озеро, у ньому будуть знаходитись і водяний і русалки. Тобто таку атмосферу в театрі буде створити дуже складно” — прокоментував кореспонденту УНН режисер вистави Сергій Павлюк.

Виставу показали в рамках Міжнародного театрального фестивалю “Мельпомена Таврії”. За 9 днів фестивалю глядачі побачать 37 вистав із 11 країн світу.

Нагадаємо, 25 травня УНН повідомляв, що цими вихідними в Києві триватиме Фестиваль культури народів Подолу.

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