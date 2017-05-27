Прем’єра вистави "Лісова пісня" на Херсонщині пройшла у лісі
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 27 травня. УНН. В Херсоні виставу “Лісова пісня” Лесі Українки показали глядачам в Олешківському лісі, передає кореспондент УНН.
Виставу презентував глядачам Херсонський обл. академічний музично-драматичний театр ім.М.Куліша на базі зеленого туризму.
За словами режисера, вистава готувалась останні три місяці. Репетиції спочатку проходили в Херсоні, а останні 2 тижні — у лісі.
“Ця вистава поставлена для лісу і має гратись лише у лісі. Можливо ми будемо її переносити на якісь локації на вулиці, але в театр — не будемо. Ми задіяли дерева, пісок, вогонь, воду, тому що у нас є тут своє озеро, у ньому будуть знаходитись і водяний і русалки. Тобто таку атмосферу в театрі буде створити дуже складно” — прокоментував кореспонденту УНН режисер вистави Сергій Павлюк.
Виставу показали в рамках Міжнародного театрального фестивалю “Мельпомена Таврії”. За 9 днів фестивалю глядачі побачать 37 вистав із 11 країн світу.
Нагадаємо, 25 травня УНН повідомляв, що цими вихідними в Києві триватиме Фестиваль культури народів Подолу.