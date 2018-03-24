Премьер заверил, что через 3-5 лет в Украине будут хорошие дороги

“В 2016 году я взял под свою ответственность вопросы дорог. Объемы финансирования стали значительно больше, мы за 3-5 лет восстановим дороги Украины. Уже сейчас мы повысили ответственность подрядчиков — создали мобильные группы проверки. Кто халтурил при строительстве, исправит ошибки за свой счет. Также вводим гарантии качества на 5-10 лет”, — отметил он.

Также Гройсман добавил, что: “За 5 лет мы сделаем более 50% дорог в Украине. Будут сделаны местные дороги, 10 млрд грн из Дорожного фонда передадим на места. В городах и общинах дорог делается гораздо больше уже сейчас”.

Как сообщал УНН, в Укравтодоре рассказали, где будут ремонтировать дороги в 2018 году.