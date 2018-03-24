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Прем'єр запевнив, що за 3-5 років в Україні будуть хороші дороги

Прем'єр запевнив, що за 3-5 років в Україні будуть хороші дороги

Київ • УНН

 • 8254 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевнив, що за 3-5 років в Україні будуть відновлені дороги. Про це повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.

“У 2016 році я взяв під свою відповідальність питання доріг. Обсяги фінансування стали значно більшими, Ми за 3-5 років відновимо дороги України. Вже зараз ми підвищили відповідальність підрядників — створили мобільні групи перевірки. Хто халтурив при будівництві, виправить помилки за свій рахунок. Також запроваджуємо гарантії якості на 5-10 років”, — зазначив він.

Також Гройсман додав, що: “За 5 років ми зробимо більше 50% доріг в Україні. Будуть зроблені місцеві дороги, 10 млрд грн з Дорожнього фонду передамо на місця. В містах і громадах доріг робиться набагато більше вже зараз”.

Як повідомляв УНН, в Укравтодорі розповіли, де ремонтуватимуть дороги в 2018 році.

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