Прем'єр запевнив, що за 3-5 років в Україні будуть хороші дороги
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевнив, що за 3-5 років в Україні будуть відновлені дороги. Про це повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.
“У 2016 році я взяв під свою відповідальність питання доріг. Обсяги фінансування стали значно більшими, Ми за 3-5 років відновимо дороги України. Вже зараз ми підвищили відповідальність підрядників — створили мобільні групи перевірки. Хто халтурив при будівництві, виправить помилки за свій рахунок. Також запроваджуємо гарантії якості на 5-10 років”, — зазначив він.
Також Гройсман додав, що: “За 5 років ми зробимо більше 50% доріг в Україні. Будуть зроблені місцеві дороги, 10 млрд грн з Дорожнього фонду передамо на місця. В містах і громадах доріг робиться набагато більше вже зараз”.
Як повідомляв УНН, в Укравтодорі розповіли, де ремонтуватимуть дороги в 2018 році.