Премьер Японии сформировал новое правительство
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Глава правительства Японии Шиндзи Абэ провел кадровые перестановки, назначив ряд новых министров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.
"Председатель правительства Японии Шиндзи Абэ провел перестановки в правительстве, сменив 13 министров", - говорится в сообщении.
Как отмечается, должности сохранили генеральный секретарь правительства Йошихиде Суга и министр финансов Таро Асо.
В то же время Таро Коно, который возглавлял МИД, станет министром обороны, а министерство иностранных возглавит бывший министр экономики Тошимицу Мотеги.
Это первая смена правительства после выборов в верхнюю палату японского парламента, которые состоялись в июле. Тогда в результате голосования правительственная коалиция потеряла определенное количество депутатских кресел, однако сохранила большинство.
Напомним, премьер-министр Японии распустил правительство.