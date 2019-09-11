Премьер-министр Японии распустил правительство
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Правительство Японии почти в полном составе уходит в отставку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kyodo News.
“Премьер-министр Синдзо Абэ провел в среду основные изменения правительства, он пытается создать новый имидж и достичь целей администрации, включая пересмотр Конституции”, — говорится в сообщении.
Разъясняя цели своей перестановки, Абэ заявил, что хочет сформировать новую команду, которая сможет обеспечить политическую стабильность и принять новые вызовы.
13 человек войдут в состав кабмина впервые.
Однако остаются и знакомые лица, которые были ключевыми членами команды премьера с момента возвращения его к власти в 2012 году — вице-премьер-министр и министр финансов Таро Асо и главный секретарь Кабмина Йосихиде Суга.
Среди наиболее значимых изменений — назначение действующего министра иностранных дел Японии Таро Коно на пост министра обороны. Должность главы МИД займет Тосимицу Мотеги, который сейчас руководит ведомством по восстановлению экономики. Также должности лишится министр экономики, торговли и промышленности страны Хиросигэ Секо. Его заменит заместитель министра финансов Иссю Сугавара
Новый состав правительства объявят во второй половине дня, после чего его утвердит император.
Как писал УНН, число пострадавших из-за тайфуна в Японии возросло до 36.