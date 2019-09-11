Прем'єр-міністр Японії розпустив уряд
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Уряд Японії майже у повному складі йде у відставку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Kyodo News.
“Прем’єр-міністр Сіндзо Абе провів у середу основні зміни уряду, він намагається створити новий імідж та досягти цілей своєї адміністрації, включаючи перегляд Конституції”, — йдеться у повідомленні.
Роз’яснюючи мету своєї перестановки, Абе заявив, що хоче сформувати нову команду, яка зможе забезпечити політичну стабільність та прийняти нові виклики.
13 осіб увійдуть до складу кабміну вперше.
Проте залишаються і знайомі обличчя, які були ключовими членами команди прем’єра з моменту повернення його до влади у 2012 році — віце-прем’єр-міністр та міністр фінансів Таро Асо та головний секретар Кабміну Йосіхіде Суга.
Серед найбільш значущих змін — призначення чинного міністра закордонних справ Японії Таро Коно на пост міністра оборони. Посаду глави МЗС займе Тосиміцу Мотегі, який зараз керує відомством з відновлення економіки. Також посади позбудеться міністр економіки, торгівлі і промисловості країни Хіросіге Секо. Його замінить заступник міністра фінансів Іссю Сугавара
Новий склад уряду оголосять у другій половині дня, після чого його затвердить імператор.
Як писав УНН, кількість постраждалих через тайфун у Японії зросла до 36.