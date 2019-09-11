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Прем'єр-міністр Японії розпустив уряд

Прем'єр-міністр Японії розпустив уряд

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Уряд Японії майже у повному складі йде у відставку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Kyodo News.

“Прем’єр-міністр Сіндзо Абе провів у середу основні зміни уряду, він намагається створити новий імідж та досягти цілей своєї адміністрації, включаючи перегляд Конституції”, — йдеться у повідомленні.

Роз’яснюючи мету своєї перестановки, Абе заявив, що хоче сформувати нову команду, яка зможе забезпечити політичну стабільність та прийняти нові виклики.

13 осіб увійдуть до складу кабміну вперше.

Проте залишаються і знайомі обличчя, які були ключовими членами команди прем’єра з моменту повернення його до влади у 2012 році — віце-прем’єр-міністр та міністр фінансів Таро Асо та головний секретар Кабміну Йосіхіде Суга.

Серед найбільш значущих змін — призначення чинного міністра закордонних справ Японії Таро Коно на пост міністра оборони. Посаду глави МЗС займе Тосиміцу Мотегі, який зараз керує відомством з відновлення економіки. Також посади позбудеться міністр економіки, торгівлі і промисловості країни Хіросіге Секо. Його замінить заступник міністра фінансів Іссю Сугавара

Новий склад уряду оголосять у другій половині дня, після чого його затвердить імператор.

Як писав УНН, кількість постраждалих через тайфун у Японії зросла до 36.

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