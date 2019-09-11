Прем'єр Японії сформував новий уряд
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Очільник уряду Японії Шіндзо Абе провів кадрові перестановки, призначивши низку нових міністрів. Про це повідомляє УНН з посиланням на NHK.
"Голова уряду Японії Шіндзо Абе провів перестановки в уряді, змінивши 13 міністрів", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, посади зберегли генеральний секретар уряду Йошіхіде Суга та міністр фінансів Таро Асо.
Водночас Таро Коно, який очолював МЗС, стане міністром оборони, а міністерство закордонних очолить колишній міністр економіки Тошіміцу Мотегі.
Це перша зміна уряду після виборів у верхню палату японського парламенту, що відбулись у липні. Тоді в результаті голосування урядова коаліція втратила певну кількість депутатських крісел, проте зберегла більшість.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Японії розпустив уряд.