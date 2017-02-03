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Financial Times

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Премьер Японии и министр обороны США подтвердили сохранение союзнических отношений между государствами

Киев • УНН

 • 6965 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Премьер-министр Японии и министр обороны США Джеймс Маттис подтвердили неразрывность союзнических отношений между японским и американским народами. Об этом сообщает NHK World, передает УНН.

Премьер Японии и министр обороны США подтвердили сохранение союзнических отношений между государствами

Так, министр обороны США Джеймс Маттис в пятницу прибыл с первым официальным визитом в Японию и встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Отмечается, что темой их дискуссий были проблемы региона, представляющие интерес для обеих сторон.

С.Абэ во время встречи Дж.Меттисом выразил надежду, что он вместе с министром обороны США и президентом Дональдом Трампом сможет продемонстрировать как своей, так и зарубежной общественности неразрывность союзнических отношений между японским и американским народами.

Дж.Меттис в свою очередь высказал пожелание, чтобы не возникало сомнений о том, что в ходе передачи власти в Вашингтоне США стоят бок о бок с премьер-министром Японии и его народом.

Также отмечается, что министр обороны Японии Томоми Инада встретится с Дж.Меттисом в субботу. Она надеется на обсуждение таких вопросов, как укрепление двустороннего альянса и передислокация вооруженных сил США в Японии.

Кроме того, она планирует обсудить с министром обороны США сотрудничество между Японией, США и Южной Кореей в связи с ракетными угрозами со стороны Северной Кореи.

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