Премьер Японии и министр обороны США подтвердили сохранение союзнических отношений между государствами
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Премьер-министр Японии и министр обороны США Джеймс Маттис подтвердили неразрывность союзнических отношений между японским и американским народами. Об этом сообщает NHK World, передает УНН.
Так, министр обороны США Джеймс Маттис в пятницу прибыл с первым официальным визитом в Японию и встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Отмечается, что темой их дискуссий были проблемы региона, представляющие интерес для обеих сторон.
С.Абэ во время встречи Дж.Меттисом выразил надежду, что он вместе с министром обороны США и президентом Дональдом Трампом сможет продемонстрировать как своей, так и зарубежной общественности неразрывность союзнических отношений между японским и американским народами.
Дж.Меттис в свою очередь высказал пожелание, чтобы не возникало сомнений о том, что в ходе передачи власти в Вашингтоне США стоят бок о бок с премьер-министром Японии и его народом.
Также отмечается, что министр обороны Японии Томоми Инада встретится с Дж.Меттисом в субботу. Она надеется на обсуждение таких вопросов, как укрепление двустороннего альянса и передислокация вооруженных сил США в Японии.
Кроме того, она планирует обсудить с министром обороны США сотрудничество между Японией, США и Южной Кореей в связи с ракетными угрозами со стороны Северной Кореи.