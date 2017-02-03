Прем’єр Японії і міністр оборони США підтвердили збереження союзницьких відносин між державами
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Прем’єр-міністр Японії і міністр оборони США Джеймс Меттіс підтвердили нерозривність союзницьких відносин між японським і американським народами. Про це повідомляє NHK World, передає УНН.
Так, міністр оборони США Джеймс Меттіс у п’ятницю прибув з першим офіційним візитом до Японії і зустрівся з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Зазначається, що темою їхніх дискусій були проблеми регіону, що представляють інтерес для обох сторін.
С.Абе під час зустрічі Дж.Меттісом висловив сподівання, що він разом з міністром оборони США і президентом Дональдом Трампом зможе продемонструвати як своїй, так і зарубіжній громадськості нерозривність союзницьких відносин між японським і американським народами.
Дж.Меттіс у свою чергу висловив побажання, щоб не виникало сумнівів про те, що у ході передачі влади у Вашингтоні США стоять пліч-о-пліч з прем’єр-міністром Японії і з його народом.
Також зазначається, що міністр оборони Японії Томомі Інада зустрінеться з Дж.Меттісом у суботу. Вона сподівається на обговорення таких питань, як зміцнення двостороннього альянсу і передислокація збройних сил США в Японії.
Окрім того, вона планує обговорити з міністром оборони США співпрацю між Японією, США і Південною Кореєю у зв’язку з ракетними загрозами з боку Північної Кореї.