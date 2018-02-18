Премьер Великобритании призвала ЕС заключить новый договор о безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала Европейский Союз заключить новый договор о безопасности, который будет действовать после выхода страны из ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
“Безопасность Европы — это и наша безопасность, поэтому я говорила раньше и повторяю сегодня, что Великобритания безоговорочно настроена на ее сохранение”, — заявила она во время Мюнхенской конференции по безопасности.
Мэй также добавила, что: “Обмен разведывательной информацией между Лондоном и ЕС и сотрудничество между правоохранительными органами должны продолжиться и после Brexit”.
По словам британского премьера, новое соглашение по вопросам безопасности позволит Великобритании сохранить членство в полицейской организации ЕС, Европоле, и быстро экстрадировать подозреваемых.
Также Великобритания намерена выйти из-под юрисдикции Суда Европейского Союза, что, по мнению Мэй, не должно осложнить сотрудничество между Лондоном и ЕС.
“Мы должны делать то, что является наиболее практичным и прагматичным в обеспечении коллективной безопасности”, — отметила она.
По ее словам идеологические разногласия не должны сдерживать сотрудничество в сфере безопасности между Великобританией и ЕС после Brexit.
Как сообщал УНН, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности призвала все страны мира к сотрудничеству для обеспечения кибербезопасности из-за вируса NotPetya.