Прем'єр Великої Британії закликала ЄС укласти новий договір про безпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей закликала Європейський Союз укласти новий договір про безпеку, який буде діяти після виходу країни з ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
“Безпека Європи — це і наша безпека, тому я говорила раніше і повторюю сьогодні, що Велика Британія беззастережно налаштована на її збереження”, — заявила вона під час Мюнхенської конференції з безпеки.
Мей також додала, що: “Обмін розвідувальною інформацією між Лондоном і ЄС і співпраця між правоохоронними органами повинні продовжитися і після Brexit”.
За словами британського прем’єра, нова угода з питань безпеки дозволить Великій Британії зберегти членство в поліцейській організації ЄС, Європолі, і швидко екстрадувати підозрюваних.
Також Велика Британія має намір вийти з-під юрисдикції Суду Європейського Союзу, що, на думку Мей, не повинно ускладнити співпрацю між Лондоном і ЄС.
“Ми повинні робити те, що є найбільш практичним і прагматичним у забезпеченні колективної безпеки”, — зазначила вона.
За її словами ідеологічні розбіжності не повинні стримувати співробітництво у сфері безпеки між Великою Британією і ЄС після Brexit.
Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки закликала всі країни світу до співпраці задля забезпечення кібербезпеки через вірус NotPetya.