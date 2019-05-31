Премьер Венгрии требует тщательного расследования аварии судна на Дунае

"Это потрясает... произошел несчастный случай, когда у пассажиров почти не было шансов на выживание. Я попросил власти провести строгое и тщательное расследование", - сказал Орбан государственному радио, выразив соболезнования родственникам погибших.

Венгерская полиция поздно вечером в четверг сообщила, что капитан круизного судна, причастного к аварии, взят под стражу. Добавим, украинец - капитан одного из суден-учасников аварии.

При этом в МИД Украины УНН сообщили, что суд изберет меру пресечения украинскому капитану корабля-участника смертельной аварии на Дунае.

Речное судно Viking Sygin 29 мая столкнулось с прогулочным судном в венгерской столице Будапеште, в результате чего последний затонул с 35 людьми на борту. На прогулочном катере советского производства в момент трагедии находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. Семь из них удалось спасти. По официальным данным, семь человек погибли и 21 считается пропавшим без вести.