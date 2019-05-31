Прем'єр Угорщини вимагає ретельного розслідування аварії судна на Дунаї
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив в п'ятницю, що він попросив провести ретельне розслідування аварії судна на річці Дунай в центрі Будапешта, в результаті якої цього тижня загинули щонайменше сім туристів з Південної Кореї. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
"Це вражає... стався нещасний випадок, коли у пасажирів майже не було шансів на виживання. Я попросив владу провести суворе і ретельне розслідування", - сказав Орбан державному радіо, висловивши співчуття родичам загиблих.
Угорська поліція пізно ввечері в четвер повідомила, що капітан круїзного судна, причетного до аварії, взятий під варту. Додамо, українець - капітан одного з суден-учасників аварії.
При цьому в МЗС України УНН повідомили, що суд обере запобіжний захід українському капітану корабля-учасника смертельної аварії на Дунаї.
Річкове судно Viking Sygin 29 травня зіткнулося з прогулянковим судном в угорській столиці Будапешті, в результаті чого останній затонув з 35 людьми на борту. На прогулянковому катері радянського виробництва у момент трагедії перебувало 33 туристи з Південної Кореї і два члени екіпажу. Сім з них вдалося врятувати. За офіційними даними, семеро людей загинули і 21 вважається зниклим безвісти.