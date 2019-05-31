Прем'єр Угорщини вимагає ретельного розслідування аварії судна на Дунаї

КИЇВ. 31 травня. УНН. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив в п'ятницю, що він попросив провести ретельне розслідування аварії судна на річці Дунай в центрі Будапешта, в результаті якої цього тижня загинули щонайменше сім туристів з Південної Кореї. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.