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Премьер Словении поддержал отправку в Украину систем ПВО С-300

Киев • УНН

 • 120947 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Премьер-министр Словении Янез Янша заявил в среду, что поддерживает отправку систем противоракетной обороны С-300 в Украину. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Премьер Словении поддержал отправку в Украину систем ПВО С-300

Цитата

"Да, я поддерживаю это, потому что это оборудование, которое Украина больше всего нуждается", — сказал он CNN, но добавил: "Я не поддерживаю идею много говорить о том, что мы им даем".

Детали

Янша также сказал, что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, который сказал ему, что правительство готово предложить украинцам референдум об изменении конституции, чтобы отказаться от желания Украины вступить в НАТО.

"Я думаю, что они приняли какое-то прагматичное решение, потому что после того, как они выиграют эту войну, я думаю, что НАТО захочет, чтобы они присоединились", - отметил Янша.

"Когда они выиграют эту войну, украинская армия будет одной из самых сильных, если не самой сильной армией на европейском континенте".

Добавим

Словакия согласилась предоставить свои системы ПВО С-300 и Миг-29 Украине "немедленно", если она сможет своевременно получить "должную" замену, заявил министр обороны Словакии Ярослав Над 17 марта.

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