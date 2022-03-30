Прем'єр Словенії підтримав відправку в Україну систем ППО С-300
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша заявив у середу, що підтримує надсилання систем протиракетної оборони С-300 в Україну. Про це УНН пише з посиланням на CNN.
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"Так, я підтримую це, тому що це обладнання, яке Україна найбільше потребує", — сказав він CNN, але додав: "Я не підтримую ідею багато говорити про те, що ми їм даємо".
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Янша також сказав, що розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським, який сказав йому, що уряд готовий запропонувати українцям референдум про зміну конституції, щоб відмовитись від бажання України вступити до НАТО.
"Я думаю, що вони прийняли якесь прагматичне рішення, тому що після того, як вони виграють цю війну, я думаю, що НАТО захоче, щоб вони приєдналися", - зауважив Янша.
"Коли вони виграють цю війну, українська армія буде однією з найсильніших, якщо не найсильнішою армією на європейському континенті".
Додамо
Словаччина погодилася надати свої системи ППО С-300 та МіГ-29 Україні "негайно", якщо вона зможе своєчасно отримати "належну" заміну, заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Над 17 березня.