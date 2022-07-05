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Премьер Швеции привезла в Киев письмо о признании Запорожской Сечи как независимого государства

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон передала Президенту Украины Владимиру Зеленскому копию письма шведского короля Карла XII о признании независимости Запорожской Сечи, которое он написал в 1711 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Цитата

"Она сообщила о передаче Президенту копии письма 1711 года, хранящегося в Государственном архиве Швеции. В нем Король Карл XII дает наставления шведскому послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь как независимое государство. По словам Магдалены Андерссон, еще в начале XVIII века шведский Король был поражен казацкой демократией", - говорится в сообщении.

Детали

Зеленский продемонстрировал представителям СМИ этот документ и зачитал фрагмент, который, по его мнению, чрезвычайно актуален сегодня: "…чтобы как можно быстрее воплотить в жизнь статью о свободе Украины и всех козаков, чтобы всей Украине и Войску Запорожскому при нынешнем полководце Пилипе Орлике вернуть давнюю свободу, обладание своей землей и ее прежние границы, чтобы отныне этот народ стал независимым государством и больше никогда не подлежал повиновению или защите царя".

Также сообщается, что Президент Украины и премьер-министр Швеции согласовали совместное заявление по ключевым вопросам двусторонних отношений.

"Сегодня мы согласовали с госпожой Премьер-министром совместное заявление. Это первый документ в истории двусторонних отношений. В совместном заявлении зафиксированы ключевые вопросы для обоих наших государств. Это касается, в частности, оборонного сотрудничества, отраслевого сотрудничества в областях атомной энергетики, энергоэффективности, финансовой поддержки для Украины. Я очень благодарен Швеции за поддержку нашего курса на полноправное присоединение к Европейскому Союзу в будущем", – сообщил Зеленский.

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