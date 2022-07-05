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Прем’єр Швеції привезла до Києва лист про визнання Запорозької Січі як незалежної держави

Прем’єр Швеції привезла до Києва лист про визнання Запорозької Січі як незалежної держави

Київ • УНН

 • 167818 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон передала Президенту України Володимиру Зеленському копію листа шведського короля Карл ХІІ про визнання незалежності Запорозької Січі, яке він написав у 1711 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.

Цитата

«Вона повідомила про передачу Президентові копії листа 1711 року, що зберігається у Державному архіві Швеції. У ньому Король Карл ХІІ дає настанови шведському послу в Константинополі визнати Запорозьку Січ як незалежну державу. За словами Магдалени Андерссон, ще на початку XVIII століття шведський Король був вражений козацькою демократією», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зеленський продемонстрував представникам ЗМІ цей документ і зачитав фрагмент, який, на його думку, є надзвичайно актуальним сьогодні: «…щоб якнайшвидше втілити в життя статтю про волю України та всіх козаків, щоб всій Україні і Війську Запорозькому при нинішньому полководцю Пилипу Орлику повернути давню свободу, володіння своєю землею та її колишні кордони, щоб відтепер цей народ став незалежною державою і більше ніколи не підлягав покорі чи захисту царя».

Також повідомляється, що Президент України та прем’єр-міністр Швеції погодили спільну заяву щодо ключових питань двосторонніх відносин.

«Сьогодні ми погодили з пані Прем’єр-міністром спільну заяву. Це перший такий документ в історії двосторонніх відносин. У спільній заяві зафіксовані ключові питання для обох наших держав. Це стосується, зокрема, оборонної співпраці, галузевого співробітництва у сферах атомної енергетики, енергоефективності, фінансової підтримки для України. Я дуже вдячний Швеції за підтримку нашого курсу на повноправне приєднання до Європейського Союзу в майбутньому», – повідомив Зеленський.

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