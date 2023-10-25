Премьер Шмыгаль обсудил с президентом ФРГ украинскую "Формулу мира" и усиление сотрудничества
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, находясь с рабочей поездкой в Германии, встретился с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером и обсудил усиление сотрудничества между государствами, сообщает УНН.
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«Германия - одна из стран-лидеров в поддержке Украины, в частности по поставкам систем ПВО и вооружения. Поблагодарил за это Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Обсудили реализацию Формулы мира Президента Украины, работу зернового коридора и усиление сотрудничества Украины и Германии», - написал Шмыгаль в X.
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Украина ожидает от Германии дополнительных 1,4 миллиарда евро нового "зимнего пакета" помощи, куда в частности войдет усиление противовоздушной обороны.
Также "Украинская оборонная промышленность" и немецкий оборонный концерн Rheinmetall создали совместное предприятие, которое будет заниматься обслуживанием и ремонтом западной техники и локализацией производства ведущих образцов техники немецкого концерна.