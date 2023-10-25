Прем’єр Шмигаль обговорив з президентом ФРН українську "Формулу миру" та посилення співпраці

Цитата

«Німеччина - одна з країн-лідерів у підтримці України, зокрема щодо постачання систем ППО та озброєння. Подякував за це Президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру. Обговорили реалізацію Формули миру Президента України, роботу зернового коридору та посилення співпраці Україні та Німеччини», - написав Шмигаль у X.

Доповнення

Україна очікує від Німеччини додаткових 1,4 мільярда євро нового "зимового пакету" допомоги, куди зокрема увійде посилення протиповітряної оборони.

Також "Українська оборонна промисловість" та німецький оборонний концерн Rheinmetall утворили спільне підприємство, що буде займатися обслуговуванням та ремонтом західної техніки та локалізацією виробництва провідних зразків техніки німецького концерну.