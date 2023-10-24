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Премьер Шмыгаль обсудил с канцлером ФРГ Шольцом использование замороженных активов рф

Киев • УНН

 • 133182 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцом, где проходит шестой немецко-украинский бизнес-форум. Говорили, в частности, о возможности заставить россию заплатить за преступления в Украине, сообщает УНН.

Премьер Шмыгаль обсудил с канцлером ФРГ Шольцом использование замороженных активов рф

Цитата

“Вместе с правительственной командой работаем в Берлине. Провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом. Поблагодарил за организацию уже шестого немецко-украинского бизнес-форума. Такие мероприятия способствуют новым договоренностям, новым инвестициям и новым проектам в Украине”, - написал Шмыгаль в Telegram.

По его словам, в разговоре с Шольцом говорили о разносторонней поддержке Украины. Как отметил Шмыгаль, Германия играет важную роль в укреплении обороноспособности Украины, а также в сотрудничестве с Еврокомиссией.

“Акцентировал также на вопросе использования замороженных российских активов. В частности через международный компенсационный механизм. Должны совместно найти возможности заставить россию заплатить за преступления и разрушения, совершенные в Украине”, - отметил премьер

Дополнение

В столице Германии Берлине во вторник, 24 октября, открылся 6-й немецко-украинский экономический форум. Мероприятие проходит под лозунгом "Интегрировать Украину". Участие в форуме принимают более 500 политиков и представителей бизнеса.

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