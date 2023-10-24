Прем'єр Шмигаль обговорив з канцлером ФРН Шольцом використання заморожених активів рф

$41.400.00
45.840.00
ukru
11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
04:30 • 1532 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 17061 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 90526 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 163701 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 165808 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 133857 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136067 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87290 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93848 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99470 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.9м/с
54%
Популярнi новини

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 11836 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

23:34 • 7146 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

23:51 • 12611 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 10243 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 6492 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 165808 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 229400 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 378045 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 314646 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 422354 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 11372 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 16683 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 33345 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29988 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 133857 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Прем'єр Шмигаль обговорив з канцлером ФРН Шольцом використання заморожених активів рф

Київ • УНН

 • 133182 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Берліні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, де відбувається шостий німецько-український бізнес-форум. Говорили, зокрема, про можливості змусити росію заплатити за злочини в Україні, повідомляє УНН.

Прем'єр Шмигаль обговорив з канцлером ФРН Шольцом використання заморожених активів рф

Цитата

“Разом з урядовою командою працюємо в Берліні. Провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Подякував за організацію вже шостого німецько-українського бізнес-форуму. Такі заходи сприяють новим домовленостям, новим інвестиціям та новим проєктам в Україні”, - написав Шмигаль у Telegram.

За його словами, у розмові з Шольцом говорили про різносторонню підтримку України. Як зауважив Шмигаль, Німеччина відіграє важливу роль у зміцненні обороноздатності України, а також у співпраці з Єврокомісією.

“Акцентував також на питанні використання заморожених російських активів. Зокрема через міжнародний компенсаційний механізм. Маємо спільно знайти можливості змусити росію заплатити за злочини й руйнування, скоєні в Україні”, - зауважив прем'єр

Доповнення

У столиці Німеччини Берліні у вівторок, 24 жовтня, відкрився 6-й німецько-український економічний форум. Захід проходить під гаслом "Інтегрувати Україну". Участь у форумі беруть понад 500 політиків та представників бізнесу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.60
Bitcoin
$84,870.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,242.37
Ethereum
$1,635.65