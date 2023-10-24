Прем'єр Шмигаль обговорив з канцлером ФРН Шольцом використання заморожених активів рф
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Берліні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, де відбувається шостий німецько-український бізнес-форум. Говорили, зокрема, про можливості змусити росію заплатити за злочини в Україні, повідомляє УНН.
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“Разом з урядовою командою працюємо в Берліні. Провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Подякував за організацію вже шостого німецько-українського бізнес-форуму. Такі заходи сприяють новим домовленостям, новим інвестиціям та новим проєктам в Україні”, - написав Шмигаль у Telegram.
За його словами, у розмові з Шольцом говорили про різносторонню підтримку України. Як зауважив Шмигаль, Німеччина відіграє важливу роль у зміцненні обороноздатності України, а також у співпраці з Єврокомісією.
“Акцентував також на питанні використання заморожених російських активів. Зокрема через міжнародний компенсаційний механізм. Маємо спільно знайти можливості змусити росію заплатити за злочини й руйнування, скоєні в Україні”, - зауважив прем'єр
Доповнення
У столиці Німеччини Берліні у вівторок, 24 жовтня, відкрився 6-й німецько-український економічний форум. Захід проходить під гаслом "Інтегрувати Україну". Участь у форумі беруть понад 500 політиків та представників бізнесу.