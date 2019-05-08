Премьер Румынии голосовала за снятие санкций с России, когда была депутатом в Европарламенте
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Нынешний премьер-министр Румынии Виорика Денчиле в 2015 году, будучи депутатом Европарламента, голосовала за отмену санкций против РФ из-за аннексии Крыма и вооруженной агрессии на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Newsweek Romania.
"Виорика Денчиле была одним из защитников интересов РФ. Несмотря на то, что российское агентство "Спутник" в 2018 году номинировало ее на премию "Человек года", сейчас премьер Румынии выступает защитником европейских ценностей, подчеркивая успехи своего правительства в рамках председательства Румынии в ЕС", - говорится в сообщении.
Вместе с Виорикой Денчиле выступали и другие румынские европарламентарии. Среди них Дачиана Сырбу, жена экс-премьера Виктора Понта, а также Мария Грапини, Виктор Боштинару, Дан Ника и еще несколько депутатов.
Напомним, в Румынии возникли серьезные споры между президентом Клаусом Йоханнисом и премьер-министром Виорикой Денчиле из-за заявления премьера перенести посольство Румынии в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.
В апреле 2018 президент Румынии Клаус Йоханнис требовал отставки премьер-министра Виорики Денчиле.
"Госпожа Денчиле не в состоянии выполнять обязанности премьер-министра и, таким образом, превращает правительство в уязвимое место Румынии", - заявил тогда он.