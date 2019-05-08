Прем'єр Румунії голосувала за зняття санкцій з Росії, коли була депутатом у Європарламенті

КИЇВ. 8 травня. УНН. Нинішній прем'єр-міністр Румунії Віоріка Денчіле в 2015 році, бувши депутатом Європарламенту, голосувала за скасування санкцій проти РФ через анексію Криму і збройну агресію на Донбасі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Newsweek Romania.