Прем'єр Румунії голосувала за зняття санкцій з Росії, коли була депутатом у Європарламенті
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Нинішній прем'єр-міністр Румунії Віоріка Денчіле в 2015 році, бувши депутатом Європарламенту, голосувала за скасування санкцій проти РФ через анексію Криму і збройну агресію на Донбасі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Newsweek Romania.
“Віоріка Денчіле була одним із захисників інтересів РФ. Незважаючи на те, що російське агентство "Супутник" у 2018 році номінувало її на премію "Людина року", зараз прем'єр Румунії виступає захисником європейських цінностей, наголошуючи на успіхах свого уряду в рамках головування Румунії в ЄС", - ідеться в повідомленні.
Разом із Віорікою Денчіле виступали й інші румунські європарламентарі. Серед них Дачіана Сирбу, дружина екс-прем'єра Віктора Понта, а також Марія Грапіні, Віктор Боштинару, Дан Ніка і ще кілька депутатів.
Нагадаємо, У Румунії виникли серйозні суперечки між президентом Клаусом Йоханнісом і прем'єр-міністром Віорікою Денчіле через заяву прем'єра перенести посольство Румунії в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима.
У квітні 2018 року президент Румунії Клаус Йоханніс вимагав відставки прем'єр-міністра Віорики Денчіле.
"Пані Денчіле не в змозі виконувати обов'язки прем'єр-міністра і, таким чином, перетворює уряд в уразливе місце Румунії", - заявив тоді він.