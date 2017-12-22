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Премьер прокомментировал рост цен на продукты

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Володммир Гройсман отметил, что для недопущения роста цен на продукты питания нужно насытить внутренний рынок товарами. Об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Премьер прокомментировал рост цен на продукты

"Цены росли всегда. Как можно побороть рост цен? Насыщения внутреннего рынка товарами", - сказал он.

По его словам, например, больше увеличилась стоимость в этом году на мясо, поскольку животноводством никто серьезно не занимался в Украине, а также был ненадлежащий контроль в стране по эпизоотии состоянием.

Гройсман подчеркнул, что правительство сделает все для того, чтобы в следующем году выросло поголовье скота.

Напомним, Новогодний стол-2018 обойдется украинском на треть дороже чем в прошлом году.

Украинские Национальные Новости

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