Премьер прокомментировал рост цен на продукты
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Володммир Гройсман отметил, что для недопущения роста цен на продукты питания нужно насытить внутренний рынок товарами. Об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"Цены росли всегда. Как можно побороть рост цен? Насыщения внутреннего рынка товарами", - сказал он.
По его словам, например, больше увеличилась стоимость в этом году на мясо, поскольку животноводством никто серьезно не занимался в Украине, а также был ненадлежащий контроль в стране по эпизоотии состоянием.
Гройсман подчеркнул, что правительство сделает все для того, чтобы в следующем году выросло поголовье скота.
Напомним, Новогодний стол-2018 обойдется украинском на треть дороже чем в прошлом году.