Прем'єр прокоментував зростання цін на продукти
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Прем'єр-міністр України Володммир Гройсман наголосив, що для недопущення зростання цін на продукти харчування потрібно насити внутрішній ринок товарами. Про це він сьогодні сказав під час підсумкової прес-конференції, передає кореспондент УНН.
"Ціни зростали завжди. Як можливо побороти зростання цін? Насиченням внутрішнього ринку товарами", - сказав він.
За його словами, наприклад, найбільше збільшилася вартість у цьому році на м'ясо, оскільки тваринництвом ніхто серйозно не займався в Україні, а також був неналежний контроль в країні за епізоотичним станом.
Гройсман наголосив, що уряд зробить все для того, аби у наступному році зросло поголів'я худоби.
Нагадаємо, Новорічний стіл-2018 обійдеться українцям на третину дорожче ніж торік.