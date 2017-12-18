Премьер Польши: Nord Stream 2 может устранить Украину с газового рынка
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в понедельник заявил, что газопровод между Россией и Германией может устранить с газового рынка партнера Польши Украину, однако он очень опасен и для самой Варшавы, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
Премьер-министр подчеркнул, что этот проект очень тесно связывает Германию с Россией и может подвергнуть Польшу на ценовую диктатуру со стороны России. В связи с этим хорошо, что в Свиноуйсти построен LPG-терминал, подчеркнул Моравецкий.
Отметим, ранее западные СМИ сообщали, что Германия может отказаться от идеи строительства газопровода в обмен на отказ Польши от репараций за потери во время Второй мировой войны. По словам премьера, эти два вопроса нельзя объединять.
Напомним, по словам президента Анджея Дуды, Польша выступает абсолютно против строительства "Северного потока-2".