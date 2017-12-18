Премьер Польши: Nord Stream 2 может устранить Украину с газового рынка

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 77927 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 91729 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 94318 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110775 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101469 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105061 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112063 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117147 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122951 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134565 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Премьер Польши: Nord Stream 2 может устранить Украину с газового рынка

Премьер Польши: Nord Stream 2 может устранить Украину с газового рынка

Киев  •  УНН

 • 16055 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в понедельник заявил, что газопровод между Россией и Германией может устранить с газового рынка партнера Польши Украину, однако он очень опасен и для самой Варшавы, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Премьер-министр подчеркнул, что этот проект очень тесно связывает Германию с Россией и может подвергнуть Польшу на ценовую диктатуру со стороны России. В связи с этим хорошо, что в Свиноуйсти построен LPG-терминал, подчеркнул Моравецкий.

Отметим, ранее западные СМИ сообщали, что Германия может отказаться от идеи строительства газопровода в обмен на отказ Польши от репараций за потери во время Второй мировой войны. По словам премьера, эти два вопроса нельзя объединять.

Напомним, по словам президента Анджея Дуды, Польша выступает абсолютно против строительства "Северного потока-2".

Украинские Национальные Новости

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