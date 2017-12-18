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Прем’єр Польщі: Nord Stream 2 може усунути Україну з газового ринку

Прем’єр Польщі: Nord Stream 2 може усунути Україну з газового ринку

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький у понеділок заявив, що газопровід між Росією і Німеччиною може усунути з газового ринку партнера Польщі Україну, однак він є дуже небезпечним і для самої Варшави, передає УНН з посиланням на Польське Радіо.

Прем’єр-міністр наголосив, що цей проект дуже тісно пов’язує Німеччину з Росією і може наразити Польщу на цінову диктатуру з боку Росії. У зв’язку з цим добре, що у Свіноуйсті побудований LPG-термінал, підкреслив Моравєцький.

Зазначимо, раніше західні ЗМІ повідомляли, що Німеччина може відмовитися від ідеї будівництва газопроводу в обмін на відмову Польщі від репарацій за втрати під час Другої світової війни. За словами прем’єра, ці два питання не можна об’єднувати.

Нагадаємо, за словами президента Анджея Дуди, Польща виступає абсолютно проти будівництва “Північного потоку-2”.

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