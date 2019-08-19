Премьер показал, чем теперь кормят детей в школах
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман показал в Twitter видео с меню нового школьного питания, действующего в более 1000 украинских школ, передает УНН.
"Уже более года в Украине реализуется программа обновления питания в школах. Сегодня увидел меню "Нового школьного питания". Просто, питательно, а главное - вкусно. По этим рецептам кормят учеников более 1000 украинских школ. План максимум - ввести эту систему во всех школах", - отметил он.
По словам Премьера, в "Новую украинскую школу" уже инвестировали около 7 млрд грн.
"В этом году в "Новую украинскую школу" пойдет уже 1 млн детей. Очень важно продолжить эту образовательную реформу", - добавил Гройсман.
Напомним, в МОН отчитались по печати учебников.
Уже более года в Украине реализуется программа обновления питания в школах. Сегодня увидел меню «Нового школьного питания". Просто, питательно, а главное - вкусно. По этим рецептам кормят учеников более 1000 украинских школ. План максимум - ввести эту систему во всех школах. pic.twitter.com/WRsaAF5tyj- Volodymyr Groysman (@VGroysman) August 19, 2019