Прем'єр показав, чим тепер годують дітей у школах
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман показав у Twitter відео з меню нового шкільного харчування, яке діє у понад 1000 українських шкіл, передає УНН.
"Уже понад рік в Україні реалізується програма оновлення харчування у школах. Сьогодні побачив меню "Нового шкільного харчування". Просто, поживно, а головне - смачно. За цими рецептами годують учнів понад 1000 українських шкіл. План максимум - ввести цю систему в усіх школах", - зазначив він.
Зі слів Прем'єра, у "Нову українську школу" вже інвестували близько 7 млрд грн.
"Цього року до "Нової української школи" піде вже 1 млн дітей. Дуже важливо продовжити цю освітню реформу", - додав Гройсман.
Нагадаємо, у МОН відзвітували щодо друку підручників.
Уже понад рік в Україні реалізується програма оновлення харчування у школах. Сьогодні побачив меню "Нового шкільного харчування". Просто, поживно, а головне - смачно. За цими рецептами годують учнів понад 1000 українських шкіл. План максимум - ввести цю систему в усіх школах. pic.twitter.com/WRsaAF5tyj— Volodymyr Groysman (@VGroysman) August 19, 2019