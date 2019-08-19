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Прем'єр показав, чим тепер годують дітей у школах

Прем'єр показав, чим тепер годують дітей у школах

Київ • УНН

 • 14736 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман показав у Twitter відео з меню нового шкільного харчування, яке діє у понад 1000 українських шкіл, передає УНН.

"Уже понад рік в Україні реалізується програма оновлення харчування у школах. Сьогодні побачив меню "Нового шкільного харчування". Просто, поживно, а головне - смачно. За цими рецептами годують учнів понад 1000 українських шкіл. План максимум - ввести цю систему в усіх школах", - зазначив він.

Зі слів Прем'єра, у "Нову українську школу" вже інвестували близько 7 млрд грн.

"Цього року до "Нової української школи" піде вже 1 млн дітей. Дуже важливо продовжити цю освітню реформу", - додав Гройсман.

Нагадаємо, у МОН відзвітували щодо друку підручників.

Уже понад рік в Україні реалізується програма оновлення харчування у школах. Сьогодні побачив меню "Нового шкільного харчування". Просто, поживно, а головне - смачно. За цими рецептами годують учнів понад 1000 українських шкіл. План максимум - ввести цю систему в усіх школах. pic.twitter.com/WRsaAF5tyj

— Volodymyr Groysman (@VGroysman) August 19, 2019

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