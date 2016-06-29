Премьер Нидерландов попросил ЕС предоставить гарантии по соглашению с Украиной

"То, что нам нужно, это юридически обязательное решение, которое станет ответом на многочисленные беспокойство и много дискуссий в Нидерландах, приведших к референдуму", - сказал М.Рютте после саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

"О точной форме - я еще не знаю. Может быть, что мы должны изменить текст, может быть, что мы можем найти решение, которое не влечет за собой внесение изменений в текст Соглашения об ассоциации. Я пока не знаю", - добавил М .Рютте.

По его словам, если ему не удастся этого добиться, "мы не будем подписывать".

"Мы постараемся найти решение, это будет трудно, шансы малы, что мы что-то достигнем, но я думаю, что мы должны попробовать", - добавил премьер Нидерландов.

Высокопоставленный представитель ЕС выразил надежду, что вопрос может быть решен до конца года.

Два дипломата заявили после переговоров, что одна идея заключалась в том, чтобы предоставить М.Рютте декларацию других лидеров ЕС, соглашение Украины не является "единым основанием" для членства в блоке.

Правительство Нидерландов, как ожидается, вернется к ЕС с более подробными предложениями, и лидеры ЕС могут вернуться к этому вопросу осенью.

При этом в выводах саммита лидеров ЕС указано, что Совет ЕС предложил найти решение для решения проблем, связанных с беспокойством Нидерландов по Соглашению, "как можно быстрее".

Нидерланды являются единственным государством ЕС, которое еще не ратифицировало соглашение о более тесной политической, безопасности и торгового сотрудничества с Киевом после референдума в апреле, на котором голландцы подавляющим большинством голосов проголосовали против Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.