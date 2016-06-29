Прем'єр Нідерландів попросив ЄС надати гарантії щодо угоди з Україною

"Те, що нам потрібно, це юридично обов'язкове рішення, яке стане відповіддю на численні занепокоєння і багато дискусій в Нідерландах, що призвели до референдуму", - сказав М.Рютте після саміту лідерів ЄС в Брюсселі.

"Щодо точної форми - я ще не знаю. Може бути, що ми маємо змінити текст, може бути, що ми можемо знайти рішення, яке не тягне за собою внесення змін у текст Угоди про асоціацію. Я поки не знаю", - додав М.Рютте.

З його слів, якщо йому не вдасться цього домогтися, "ми не будемо підписувати".

"Ми намагатимемося знайти рішення, це буде важко, шанси малі, що ми щось досягнемо, але я думаю, що ми повинні спробувати", - додав прем'єр Нідерландів.

Високопоставлений представник ЄС висловив надію, що питання може бути вирішене до кінця року.

Два дипломати заявили після переговорів, що одна ідея полягала в тому, щоб надати М.Рютте декларацію інших лідерів ЄС, що угода України не є "жодною підставою" для членства в блоці.

Уряд Нідерландів, як очікується, повернеться до ЄС з більш детальними пропозиціями, і лідери ЄС можуть повернутися до цього питання восени.

При цьому у висновках саміту лідерів ЄС вказано, що Рада ЄС запропонувала знайти рішення для вирішення проблем, пов'язаних із занепокоєнням Нідерландів щодо Угоди, "якомога швидше".

Нідерланди є єдиною державою ЄС, що ще не ратифікувала угоду щодо більш тісної політичної, безпекової та торгової співпраці з Києвом після референдуму в квітні, на якому нідерландці переважною більшістю голосів проголосували проти Угоди про асоціацію Україна-ЄС.