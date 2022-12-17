Премьер-министр Великобритании приказал провести аудит хода войны в Украине - ВВС

Детали

Отмечается, что запрос премьер-министра Великобритании вызвал тревогу в правительственных кругах, поскольку военное командование утверждает, что поставки оружия в Украины могут оказаться решающими в следующие зимние месяцы.

“Войны не выигрываются на дашбордах. Войны выигрываются на инстинктах. На начале войны Борис Джонсон сел и сказал: „Давайте просто сделаем это“. Итак, Риши нужно направить своего внутреннего Бориса на внешнюю политику и не на что другое”, — говорит источник BBC.

Как сообщается, этот аудит предназначен для оценки хода войны и значения военного вклада Великобритании. То есть оценить, что Британия вложила в Украину и что “вместо этого получила”.

BBC Newsnight указывает, что президент Украины Владимир Зеленский знает о дебатах в Великобритании и призывает Сунака сохранять мощную военную поддержку Украины.

“Президент Зеленский почувствовал, что происходит. Он разговаривал с Риши. Он пытался вдохновить его, говоря, что Великобритания — великие освободители, великие бойцы. Вы нам нужны”, — добавляет источник.

BBC также добавляет, что запрашиваемая оценка приходится на решающий момент войны в Украине. Официальные лица убеждены, что единственный способ для украинских войск получить преимущество — увеличить поставки вооружений.

Напомним

Великобритания объявила о новом пакете санкций в ответ на продолжение ударов россии по гражданской инфраструктуре в Украине - ограничения нацелены на высокопоставленных российских командиров и иранских бизнесменов и официальных лиц, причастных к производству и поставке боевых беспилотников кремля.