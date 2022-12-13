Велика Британія ввела нові санкції проти російських командирів і за постачання іранських дронів рф

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"Велика Британія сьогодні, 13 грудня, оголосила про новий пакет із 16 санкцій, спрямованих проти високопоставлених російських командирів за їхню причетність до російської армії, а також іранських бізнесменів та офіційних осіб, причетних до виробництва та/або постачання безпілотників кремлю", - йдеться у повідомленні британського уряду.

Деталі

Під санкції потрапили 12 високопосадовців російських збройних сил, у тому числі підрозділів, причетних до нападів на українські міста. Генерал-майор Роберт Баранов, ідентифікований розслідуванням Bellingcat як командир підрозділу, відповідального за програмування та наведення російських крилатих ракет, перебуває серед тих, хто потрапив під обмеження.

Командири військових частин, причетних до ракетних ударів містами України, також потрапили під санкції.

Також зазначено, що безпілотники іранського виробництва відіграли центральну роль у жорстоких нападах на мирних жителів. Так, санкції також націлені на іранських бізнесменів та військових чиновників, які займаються виробництвом та/або постачанням бойових безпілотників, які використовуються для здійснення атак.

Доповнення

Європейський Союз рішуче засудив Іран через сприяння російській агресії проти України, а також застеріг від постачання москві “дронів-камікадзе”.