Великобритания ввела новые санкции против российских командиров и за поставки иранских дронов рф
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Великобритания объявила о новом пакете санкций в ответ на продолжающиеся удары россии по гражданской инфраструктуре в Украине - ограничения нацелены на высокопоставленных российских командиров и иранских бизнесменов и официальных лиц, причастных к производству и поставке боевых беспилотников кремлю, пишет УНН.
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"Великобритания сегодня, 13 декабря, объявила о новом пакете из 16 санкций, направленных против высокопоставленных российских командиров за их причастность к российской армии, а также иранских бизнесменов и официальных лиц, причастных к производству и/или поставке беспилотников кремлю", - говорится в сообщении британского правительства.
Детали
Под санкции попали 12 высокопоставленных командиров российских вооруженных сил, в том числе подразделений, причастных к нападениям на украинские города. Генерал-майор Роберт Баранов, идентифицированный расследованием Bellingcat как командир подразделения, ответственного за программирование и наведение российских крылатых ракет, находится среди тех, кто попал под ограничения.
Командиры воинских частей, причастных к ракетным ударам по городам Украины, также попали под санкции.
Также указано, что беспилотники иранского производства сыграли центральную роль в жестоких нападениях на мирных жителей. Так, санкции также нацелены на иранских бизнесменов и военных чиновников, занимающихся производством и/или поставкой боевых беспилотников, используемых для совершения атак.
Дополнение
Европейский Союз решительно осудил Иран из-за содействия российской агрессии против Украины, а также предостерег от поставок москве “дронов-камикадзе”.