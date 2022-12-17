Прем'єр-міністр Великої Британії наказав провести аудит ходу війни в Україні - ВВС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак попросив уряд оцінити хід війни в Україні. Високопоставлені особи побоюються, що він може зайняти надто обережну позицію. Про це повідомляє BBC з посиланням на джерела, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що запит прем’єр-міністра Великої Британії викликав тривогу в урядових колах, оскільки військове командування стверджує, що постачання зброї до України можуть виявитися вирішальними в наступні зимові місяці.
“Війни не виграються на дашбордах. Війни виграються на інстинктах. На початку війни Борис Джонсон сів і сказав: „Давайте просто зробимо це“. Отже, Ріші потрібно направити свого внутрішнього Бориса на зовнішню політику і ні на що інше”, — каже джерело BBC.
Як повідомляється, цей аудит призначений для оцінки ходу війни та значення воєнного внеску Великої Британії. Тобто оцінити, що Британія вклала в Україну і що “натомість отримала”.
BBC Newsnight вказує, що президент України Володимир Зеленський знає про дебати у Великій Британії і заохочує Сунака зберігати потужну військову підтримку України.
“Президент Зеленський відчув, що відбувається. Він розмовляв з Ріші. Він намагався надихнути його, говорячи, що Велика Британія — великі визволителі, великі бійці. Ви нам потрібні”, — додає джерело.
BBC також додає, що запитувана оцінка припадає на вирішальний момент війни в Україні. Офіційні особи переконані, що єдиний спосіб для українських військ отримати перевагу — збільшити постачання озброєнь.
Нагадаємо
Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій у відповідь на продовження ударів росії по цивільній інфраструктурі в Україні - обмеження націлені на високопоставлених російських командирів та іранських бізнесменів та офіційних осіб, причетних до виробництва та постачання бойових безпілотників кремлю.