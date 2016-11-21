Премьер-министр Украины заявил о начале нового этапа развития отношений с Хорватией
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время первого за время независимости Украины визита премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича заявил, что сегодня начался новый этап развития отношений Украины с Хорватией. Об этом он сказал во время встречи премьеров, передает УНН.
"Я глубоко убежден в том, что сегодня мы начинаем новый этап развития наших двусторонних отношений. Мы ценим тот факт, что за пределами это первый визит ваш заграничный как премьер-министра, это исторический визит за 25 лет нашей независимости. Никогда еще министр Хорватии не посещал Украину. Поэтому я убежден в том, что это очень символично, и это возлагает на нас серьезные обязанности по развитию наших двусторонних отношений и в социально-экономической сфере, и в культурной сфере и в вопросах нашего международного сотрудничества. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, что ваш визит для нас является большим событием ", - сказал В.Гройсман.