Прем'єр-міністр України заявив про початок нового етапу розвитку відносин з Хорватією
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час першого за час незалежності України візиту прем’єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича заявив, що сьогодні розпочався новий етап розвитку стосунків України з Хорватією. Про це він сказав під час зустрічі прем’єрів, передає УНН.
“Я глибоко переконаний у тому, що сьогодні ми розпочинаємо новий етап розвитку наших двосторонніх стосунків. Ми цінуємо той факт, що поза межами це перший візит ваш закордонний як прем’єр-міністра, це історичний візит за 25 років нашої незалежності. Ніколи ще міністр Хорватії не відвідував Україну. Тому я переконаний у тому, що це дуже символічно, і це покладає на нас серйозні обов’язки щодо розвитку наших двосторонніх стосунків і в соціально-економічній сфері, і в культурній сфері, і в питаннях нашої міжнародної співпраці. Тому я ще раз хочу підкреслити, що ваш візит для нас є великою подією”, — сказав В.Гройсман.