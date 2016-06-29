Премьер-министр Турции заявил о возможной причастности "ИГ" к теракту в Стамбуле

"Все первичные признаки указывают на то, что "ИГ" стоит за атакой, расследование продолжается", - отметил премьер.

Он также уточнил, что жертвами теракта стали 36 человек, 147 человек получили ранения.

"Тридцать шесть человек погибли, многие ранены при атаке на аэропорт Стамбула", - добавил Б.Йилдирим.

Справка: аэропорт Ататюрк, который расположен в непосредственной близости крупнейшего города Турции, обслужил более 60 млн пассажиров в 2015 году, что делает его одним из самых оживленных в мире.

Как сообщал УНН, в столице Турции Стамбуле в аэропорту произошло два взрыва .

Также, по информации министра юстиции Турции Бекира Боздаг, у входа на станцию ​​метро у международного аэропорта в Стамбуле тоже произошел взрыв .

По словам министра, уже известно, какая террористическая организация ответственна за этот взрыв, однако пока не разглашается.

Международный аэропорт Ататюрка закрыт на вход и выход.

Напомним, власти Турции сообщила, что в результате теракта, произошедшего в аэропорту Ататюрка в городе Стамбуле погибли 50 человек, 60 пострадали. Среди пострадавших есть украинец.