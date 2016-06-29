Прем'єр-міністр Туреччини заявив про можливу причетність "ІД" до теракту в Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Прем’єр-міністр Туреччини Біна Йилдирим заявив, що, за попередніми даними, за атакою на аеропорт в Стамбулі стоїть терористичне угрупування “Ісламська держава”, передає УНН з посиланням на Sabah Daily.
“Усі первинні ознаки вказують на те, що „ІД“ стоїть за атакою, розслідування триває”, — зазначив прем’єр.
Він також уточнив, що жертвами теракту стали 36 осіб, 147 людей отримали поранення.
“Тридцять шість людей загинули, багато поранено при атаці на аеропорт Стамбула”, — додав Б.Йилдирим.
Довідка УНН: аеропорт Ататюрк, що розташований у безпосередній близькості найбільшого міста Туреччини, обслужив понад 60 млн пасажирів у 2015 році, що робить його одним з найбільш жвавих у світі.
Як повідомляв УНН, у столиці Туреччини Стамбулі в аеропорту сталося два вибухи.
Також, за інформацією міністра юстиції Туреччини Бекіра Боздага, біля входу на станцію метро у міжнародного аеропорту в Стамбулі теж стався вибух.
За словами міністра, вже відомо, яка терористична організація відповідальна за цей вибух, проте наразі не розголошується.
Міжнародний аеропорт Ататюрка закритий на вхід і вихід.
Нагадаємо, влада Туреччини повідомила, що в результаті теракту, що стався в аеропорту Ататюрка в місті Стамбулі загинули 50 людей, 60 постраждали. Серед постраждалих є українець.