Премьер-министр Словакии ушел в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил в воскресенье, что попросил президента освободить его от должности после того, как отставки министров ослабили его кабинет. Об этом пишет УНН ссылаясь на Reuters.
Детали
Хегер должен встретиться с президентом Зузаной Чапутовой, которая имеет право назначить нового временно исполняющего обязанности премьер-министра, позже в воскресенье.
Хегер столкнулся с призывами оппозиции уступить место администрации технократов, которая возглавит центральноевропейскую страну до досрочных выборов, которые состоятся в сентябре.
«Я решил попросить президента лишить меня полномочий и оставить президенту пространство, чтобы попытаться вместе с технократическим правительством стабильно и мирно привести Словакию к демократическим парламентским выборам», - сказал он на телевизионной пресс-конференции.
Правящая коалиция потеряла большинство в сентябре прошлого года, когда либертарианская партия SaS ушла из коалиции, а позже обвинила правительство в том, что оно не делает достаточно, чтобы помочь людям с расходами на энергию, которые в прошлом году достигли рекордного уровня в Европе.
Его правительство было свергнуто в результате декабрьского вотума недоверия после того, как коалиция не смогла договориться о мерах по сдерживанию воздействия европейского кризиса стоимости жизни.
Как и другие европейские государства, Словакия предоставила домохозяйствам и компаниям платежи, чтобы смягчить влияние высоких цен на энергию и инфляцию.
Но противоречия между партиями практически парализовали политику страны, которая с момента вторжения россии активно поддерживает Украину.