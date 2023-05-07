Прем'єр-міністр Словаччини пішов у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив у неділю, що попросив президента звільнити його від посади після того, як відставки міністрів послабили його кабінет. Про це пише УНН посилаючись на Reuters.
Деталі
Хегер має зустрітися з президентом Зузаною Чапутовою, яка має право призначити нового тимчасово виконуючого обов'язки прем'єр-міністра, згодом у неділю.
Хегер зіштовхнувся із закликами опозиції поступитися місцем адміністрації технократів, яка очолить центральноєвропейську країну до дострокових виборів, які відбудуться у вересні.
«Я вирішив попросити президента позбавити мене повноважень і залишити президентові простір, щоб спробувати разом із технократичним урядом стабільно та мирно привести Словаччину до демократичних парламентських виборів», - сказав він на телевізійній пресконференції.
Правляча коаліція втратила більшість у вересні минулого року, коли лібертаріанська партія SaS пішла з коаліції, а пізніше звинуватила уряд у тому, що він не робить достатньо, щоб допомогти людям із витратами на енергію, які минулого року досягли рекордного рівня в Європі.
Його уряд був повалений внаслідок грудневого вотуму недовіри після того, як коаліція не змогла домовитися про заходи щодо стримування впливу європейської кризи вартості життя.
Як і інші європейські держави, Словаччина надала домогосподарствам та компаніям платежі, щоб пом'якшити вплив високих цін на енергію та інфляцію.
Але суперечності між партіями практично паралізували політику країни, яка з моменту вторгнення росії активно підтримує Україну.