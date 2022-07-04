Премьер-министр Швеции посетила Бучу и Бородянку
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон посетила разрушенные российскими оккупантами Бучу и Бородянку в Киевской области. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, информирует УНН.
Детали
Кулеба отметил, что делегация посетила в Буче возле храма Святого Апостола Андрея Первозванного место массового захоронения людей, которых убили и замучили рашисты. Также премьер-министр собственными глазами увидела разрушенные и поврежденные после "русского мира" дома в Бородянке.
"Президент Владимир Зеленский говорит, что украинцы борются не просто за Украину, а за цивилизованный мир и демократические ценности. И это абсолютная правда", – подчеркнула Магдалена Андерссон.
Напомним
Швеция передаст Украине дополнительную военную помощь, в которую войдут противотанковое вооружение и оборудование для разминирования.