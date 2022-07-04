Прем'єр-міністр Швеції відвідала Бучу та Бородянку

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Кулеба зазначив, що делегація відвідала в Бучі біля храму Святого Апостола Андрія Первозванного місце масового поховання людей, яких вбили та закатували рашисти. Також прем'єр-міністр на власні очі побачила зруйновані та пошкоджені після "русского мира" будинки в Бородянці.

"Президент Володимир Зеленський говорить, що українці борються не просто за Україну, а за цивілізований світ та демократичні цінності. І це абсолютна правда", – наголосила Магдалена Андерссон.

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Швеція передасть Україні додаткову військову допомогу, в яку увійдуть протитанкове озброєння та обладнання для розмінування.