Прем'єр-міністр Швеції відвідала Бучу та Бородянку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон відвідала зруйновані російськими окупантами Бучу та Бородянку на Київщині. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує УНН.
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Кулеба зазначив, що делегація відвідала в Бучі біля храму Святого Апостола Андрія Первозванного місце масового поховання людей, яких вбили та закатували рашисти. Також прем'єр-міністр на власні очі побачила зруйновані та пошкоджені після "русского мира" будинки в Бородянці.
"Президент Володимир Зеленський говорить, що українці борються не просто за Україну, а за цивілізований світ та демократичні цінності. І це абсолютна правда", – наголосила Магдалена Андерссон.
Нагадаємо
Швеція передасть Україні додаткову військову допомогу, в яку увійдуть протитанкове озброєння та обладнання для розмінування.