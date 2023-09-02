Премьер-министр Швеции приветствовал решение не приглашать россиян на церемонию вручения Нобелевских премий
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон приветствовал решение Нобелевского фонда об отказе от приглашения послов россии, беларуси и Ирана на банкет по случаю вручения Нобелевских премий, который должен состояться вскоре в Стокгольме. Об этом он написал в Х (бывший Twitter), пишет УНН.
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"Я приветствую новое решение правления Нобелевского фонда относительно церемонии вручения Нобелевской премии в Стокгольме. Многочисленные и сильные реакции показывают, что вся Швеция однозначно стоит на стороне Украины против ужасной захватнической войны россии", - подчеркнул премьер-министр Швеции.
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Как известно, Нобелевский фонд был вынужден отозвать решение о приглашении послов россии, беларуси и Ирана на церемонию вручения премии в Стокгольме, поскольку это вызвало возмущение в Швеции.
МИД Украины отдельно поблагодарил всех, кто требовал недопущения дипломатов этих стран к церемонии, а также назвал решение об отмене приглашения "победой гуманизма". Кроме того, спикер МИД Олег Николенко высказал пожелание о том, что "аналогичное решение должно быть принято и в отношении российских и белорусских послов в Осло"
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