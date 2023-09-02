Нобелівський фонд відкликав запрошення послів росії, білорусі та Ірану на церемонію нагородження

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У заяві фонду йдеться, що рішення було прийнято з метою “охоплення цінностей та послань, за які виступає Нобелівська премія”. Однак фонд визнав, що реакція Швеції “повністю затьмарила це повідомлення”

“Тому правління Нобелівського фонду вирішило повторити тогорічний виняток із звичайної практики – не запрошувати послів росії, білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі. Як і раніше, на церемонію в Осло будуть запрошені всі посли”, - зазначається у повідомлені фонду.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що послів росії і білорусі знову запрошено на банкет у Стокгольмі з нагоди вручення Нобелівських премії.

У відповідь на це, шведський депутат Європарламенту від ліберальної партії Карін Карлсбро звинуватила Фонд у створенні "небезпечного прецеденту". За її словами, Фонд "дав зелене світло запрошенню росії на гламурну вечірку, у той час як ракети падають на українські культурні центри і вбивають дітей".