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Нобелевский фонд отозвал на приглашение послов России, Беларуси и Ирана на церемонию награждения

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Нобелевский фонд отозвал решение пригласить послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения премии в Стокгольме, поскольку это вызвало возмущение в Швеции, информирует УНН со ссылкой на заявление фонда.

Цитата

В заявлении фонда говорится, что решение было принято с целью “охвата ценностей и посланий, за которые выступает Нобелевская премия”. Однако фонд признал, что реакция Швеции “полностью затмила это сообщение”

“Поэтому правление Нобелевского фонда решило повторить прошлогоднее исключение из обычной практики – не приглашать послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме. Как и ранее, на церемонию в Осло будут приглашены все послы”, - отмечается в сообщении фонда.

Напомним

Ранее сообщалось, что послы россии и белоруссии снова приглашены на банкет в Стокгольме по случаю вручения Нобелевских премии.

В ответ на это, шведский депутат Европарламента от либеральной партии Карин Карлсбро обвинила Фонд в создании "опасного прецедента". По ее словам, Фонд "дал зеленый свет приглашению России на гламурную вечеринку, в то время как ракеты падают на украинские культурные центры и убивают детей".

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